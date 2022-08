Duitse gasvoorraad op bijna 75 procent voor de winter

Het vulpeil van de Duitse gasopslagen voor de winter heeft bijna de eerste doelstelling van 75 procent bereikt, ondanks de lagere gasleveringen uit Rusland. De Europese gasopslagbedrijven lieten donderdag weten dat de vulgraad afgelopen dinsdag 73,7 procent bedroeg. Het opslagniveau wordt altijd gemeld met een vertraging van twee dagen.

Het vulpeil lag daarmee 0,55 procentpunt hoger dan op maandag. Sinds afgelopen vrijdag stijgt het niveau elke dag met meer dan 0,5 procentpunt, ondanks de sterk verminderde aanvoer uit Rusland.

Het Russische staatsgasbedrijf Gazprom schroefde in juli de leveringen aan Duitsland via de pijpleiding Nord Stream 1 terug naar 20 procent van de capaciteit. Dat komt volgens het bedrijf door problemen met het onderhoud van turbines. Volgens de Duitse regering gebruikt het Kremlin de gasleveringen echter als wapen ter vergelding van de westerse sancties.

Opslagfaciliteiten

Een nieuwe verordening van de Duitse overheid schrijft voor dat Duitse opslagfaciliteiten op 1 september voor minimaal 75 procent gevuld moeten zijn. Op 1 oktober moet dit minimaal 85 procent zijn en op 1 november minimaal 95 procent. Duitsland wil zich daarmee voorbereiden op het mogelijk volledig dichtdraaien van de gaskraan door Rusland.

De grootste Duitse opslagplaats in Rehden, Nedersaksen, zat dinsdag voor 51,5 procent vol. De opslagfaciliteiten compenseren schommelingen in het gasverbruik en vormen zo een soort buffersysteem voor de gasmarkt. In het verleden werd tot 60 procent van het gasverbruik in Duitsland op koude winterdagen gedekt door Duitse opslagfaciliteiten. Volgens branchevereniging INES zijn er in Duitsland ongeveer veertig gasopslagplaatsen.