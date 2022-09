Economie groeit als kool, maar lonen dalen: ‘Waar blijft dat geld?’

Het CBS maakte bekend dat de Nederlandse economie met 5,3 procent is gegroeid. Dit cijfer is gecorrigeerd voor inflatie, dus in euro's is het nog veel meer. De lonen stijgen niet mee. Sterker nog, ze dalen gemiddeld met 7,5 procent. Wat is hier aan de hand?

Het gemiddelde EU-loon na inflatiecorrectie stort in en staat nu op -6,5 procent. Nederland doet het nog slechter met -7,5 procent. De nieuwe inflatiecijfers voor augustus (+13,6 procent) zullen het catastrofale verlies aan koopkracht alleen nog maar erger maken:

Come to Europe.



It will be fun, they said :) pic.twitter.com/UHxeHqOqDy — Alf (@MacroAlf) August 28, 2022

“We moeten beseffen dat we collectief een stukje armer worden", aldus minister Kaag. President van de Nederlandsche Bank Klaas Knot gaf gisteren eenzelfde soort statement: “Het leven blijft voorlopig veel duurder worden.” Maar ondertussen worden we helemaal niet armer. Er is nota bene een groei van meer dan vijf procent, waar de inflatie al in is verrekend.

Winst naar bedrijven

Columnist economie van de Groene Amsterdammer Mirjam de Rijk legt haarfijn uit waar al dit geld blijft: 'Dat geld zit grotendeels bij bedrijven en hun eigenaren. Shell, een bedrijf met 80.000 werknemers, maakte in zes maanden tijd twintig miljard euro winst. Dat is 250.000 euro per werknemer, in een half jaar.'

Ook bij Unilever (40.000 euro per werknemer), het moederbedrijf van Douwe Egberts (33.000 euro p.w.) en een willekeurig adviesbureau (circa 20.000 euro p.w.) rinkelen de kassa's. Ondertussen blijven deze bedrijven de energie- en grondstofkosten en loonsverhogingen doorberekenen aan de consument, in plaats van uit de winst te betalen.

En het kabinet doet vooralsnog niks. Geen 'boftaks', geen structurele hogere winstbelasting voor multinationals die recordwinsten presenteren en hiermee dividend uitkeren aan aandeelhouders die grote aandelenpakketten van het eigen bedrijf (buybacks) terugkopen. De belastingbetaler en het MKB moeten ondertussen machteloos toekijken, terwijl zij de enorme rekening gepresenteerd krijgen.

Lees hier de volledige column: