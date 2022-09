De kosten van een nieuwe iPhone door de jaren heen (in bitcoin uitgedrukt)

Als je geen Tesla rijdt met de nieuwste iPhone in de wireless oplader en een hardware-wallet met cryptocoins in een oude sok thuis, hoor je er in sommige kringen niet meer bij. Maar moet je die bitcoins nou uitgeven of vasthouden?

Het is al een tijdje vrij stil rond Bitcoin, het vlaggenschip van de cryptovaluta. De 'HODLers' (Hold On for Dear Life) hebben een aardig jasje uitgedaan wat betreft de waarde die hun cybermuntjes vertegenwoordigen in euro's: er ging meer dan 70 procent af dit jaar. En dat betekent ook dat je ze een stuk minder hoort op feestjes en op het werk bij de koffiemachine.

Interessant is het om te kijken wat een nieuwe iPhone door de jaren heen kostte in bitcoin. De tabel begint bij de iPhone 4 in 2010, want bitcoin bestaat nog maar dertien jaar. Indertijd moest je 2857 bitcoin ophoesten voor een telefoon, dat is nu nog maar 0,05.

Als we kijken naar de iPhone X die in 2017 werd uitgegeven, dan was dit model ook nog bijna vijf keer zo duur als de aangekondigde iPhone 14 vergeleken met de 'ingestorte' koersprijs van BTC op dit moment. Je betaalt op dit moment een kleine 20.000 euro voor een hele BTC en de goedkoopste iPhone 14-modellen gaan 1019 euro kosten.

Model Prijs in BTC

———————————

iPhone 4: ₿2857

iPhone 5: ₿6,60

iPhone 6: ₿2,17

iPhone 7: ₿1,28

iPhone 8: ₿0,24

iPhone X: ₿0,16

iPhone 11: ₿0,14

iPhone 12: ₿0,06

iPhone 13: ₿0,02

iPhone 14: ₿0,05