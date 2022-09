Twentse hovenier haalt tuin van klant leeg die niet betaalt

Het was een grote opdracht: een nieuwe grote tuin wilde een familie in Apeldoorn. De Twentse Groen Onderneming uit Wierden ging aan de slag. Maar de opdrachtgever betaalde niet. Niet de aanbetaling en ook niet de rekeningen daarna. Zelfs een deurwaarder bereikte niks.

En toen haalde het bedrijf de tuin weer leeg. Afgelopen weekeind trommelde hovenier Scholten vrienden, familie en collega’s op om bij de klant in Apeldoorn de door hem aangelegde tuin weer leeg te halen.

Of het eigenlijk wel mocht wat hij deed, vraagt Tubantia zich af. Met die vraag hield hij zich dat weekend niet bezig. ,,We hadden een zakelijke overeenkomst die nog niet was opgezegd. Dus zijn we dat bewuste weekend gewoon aan het werk gegaan. Eigenlijk wilden de bewoners ons gewoon nog koffie geven, maar toen we juist weer begonnen in te laden, ging de deur weer dicht. Voor ons was het eigenlijk geen verschil met gewoon een dag werken. Of je nu de tegels omwisselt, aanlegt of juist weer weghaalt. En ons is de toegang tot de tuin nooit ontzegd.”

,,Deze mensen moet een halt toe worden geroepen. Daarom heb ik aangifte gedaan bij de politie.”