Dit verdiende Denise met realityserie Hanslers

Denise van der Laan, een van de hoofdrolspeelsters in de realityserie over de Hanslers, kreeg geld van Talpa voor haar deelname, maar veel was het niet. "Kon er net mijn vaste lasten van betalen."

In de serie, die officieel De Hanslers: van de Piste naar de Playa heet, eist horrorschoonmoeder Monique op een zeker moment kostgeld van Denise, terwijl ze wel voor nop moest werken in de beachclub van de familie. Dat zou ze makkelijk kunnen betalen, want ze kreeg volgens Monique geld van Talpa.

“Ik werd inderdaad door Talpa betaald”, zegt Denise in De Telegraaf . “Dat moest ook wel, want mijn vaste lasten liepen gewoon door.” De ex van zoon Mike legt uit: “Ik heb in Nederland een heel dure opslag voor mijn spullen gehuurd, omdat ik mijn huis had opgezegd voor dit avontuur. Dan heb je ook nog je ziektekosten, telefoon, je auto, noem maar op. En voor die caravan waar ik uiteindelijk in belandde, moest ik ook gewoon huur betalen.”

Gespreide betaling

Het ging volgens Denise om een 'minimaal loon'. “Misschien dat zij met z’n drietjes wel de jackpot hebben. Ik in elk geval niet. Ik had een apart contract en kon daar net mijn vaste lasten van betalen. Dat heb ik inderdaad misschien niet goed uitonderhandeld. Maar dit is allemaal nieuw voor mij. Hoe had ik kunnen weten dat het zo’n enorm succes zou worden?”

Ze zou eigenlijk pas na afloop van de serie uitbetaald krijgen. "Maar ik heb uiteindelijk om gespreide betaling gevraagd, anders had ik het niet eens gered. Begin juli kreeg ik al een gedeelte. Daarvan heb ik inderdaad een keer kostgeld aan Monique betaald, wat volgens haar ook weer ’niet genoeg’ was.”

“Nogmaals: ik kon van mijn tv-gage maar net mijn vaste lasten betalen. En bijverdienen ging nauwelijks, want ik stond ook nog zes dagen per week in ’onze’ Beachclub Tammies te werken. Zónder salaris.”