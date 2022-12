Isala-ziekenhuis huurde panden van eigen cardiologen voor 350.000 euro per jaar

Zonder dat het Zwolse Isala-ziekenhuis ervan wist, huurde het jarenlang panden van de eigen cardiologen. Het gaat om hetzelfde vijftal dat al langer verdacht wordt van corruptie.

Op initiatief van de cardiologen huurde het ziekenhuis gebouwen naast het Isala voor onder meer een afdeling van het Isala Hartcentrum, zo ontdekte het NRC. En dat ging om fikse bedragen: jaarlijks werd er 350.000 euro aan huur overgemaakt aan een bedrijf waarvan de cardiologen stille vennoten waren.

"De nevenactiviteiten van medisch specialisten worden slecht bijgehouden", zegt NRC-journalist Carola Houtekamer in het NOS Radio 1 Journaal. "Dat haakt ook weer aan op die corruptiezaak waar het gaat om steekpenningen van fabrikanten. Dat is ook altijd een vaag gebied van betalingen die wel of niet in het zorgregister staan, wat mag wel, wat mag niet. Er is een groot grijs gebied."

Het ziekenhuis stelt dat er geen probleem is zolang er geen "ongewenste belangenverstrengeling ontstaat". Houtekamer: "Het is niet strafbaar, maar de vraag is natuurlijk wel of het wenselijk is dat jij als ziekenhuis nietsvermoedend neveninkomsten verzorgt van je eigen medisch specialisten terwijl naaste collega's dat niet weten en je eigen afdeling gebouwenbeheer denkt dat ze met een vastgoedondernemer praten."