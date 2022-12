Gasprijs schiet weer de lucht in: ellende nog lang niet voorbij

Even leek het de goede kant op te gaan met de gasprijzen, maar het feest is weer voorbij. Sterker nog, door de kou en de groeiende vraag uit China schieten de prijzen weer de lucht in.

Op de termijnmarkt ging de gasprijs van 105 naar 140 euro per megawattuur. Dat is fors, vindt Gerben Hieminga, sectoreconoom energiemarkten bij ING. Het dure gas drijft ook de stroomprijs weer op. "In Nederland wordt de meeste stroom namelijk nog steeds opgewekt met gascentrales.”

En dus steeg de stroomprijs maandag naar 427,60 euro per megawattuur, de hoogste prijs sinds september. "Er zijn enorme uitschieters omdat de stroommarkt gespannen is”, aldus Martien Visser, lector energietransitie aan de Hanzehogeschool. Het aanbod valt tegen, doordat kern- en kolencentrales gesloten zijn en windmolens door het windstille weer weinig energie opwekten.

De piek van 700 euro per megawattuur van augustus wordt echter niet bereikt, is de verwachting. De recordprijs was toen het gevolg van aanhoudende droogte, wat de waterkrachtcentrales in Scandinavië parten speelde.

De energiecrisis is nog niet voorbij, waarschuwde het Internationaal Energie Agentschap (IEA) maandag. "Het gaat volgend jaar nog veel moeilijker worden”, zei topman Fatih Birol. De organisatie verwacht dat de volgende winter nog zwaarder zal worden.

Nu al is de export van Russisch gas naar de EU meer dan gehalveerd, maar dat kan volgend jaar helemaal naar nul gaan. Daarnaast is de vrees dat de vraag uit China toeneemt vanwege een oplevende economie. "China is de belangrijkste importeur van lng.”