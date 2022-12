Huizenmarkt kantelt nu snel

De huizenprijzen zijn in november voor de vierde maand op rij gedaald. Bestaande koopwoningen werden 1% minder waard ten opzichte van oktober, de sterkste daling in ruim acht jaar tijd.

'De tijd van record na record op de woningmarkt is wel voorbij', zegt hoofdeconoom Peter Hein van Mulligen van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) tegen het FD. Volgens hem daalden de prijzen op maandbasis in 2012 voor het laatst vier keer op rij.

De prijsdaling is een nieuw teken van een kantelende woningmarkt. Kopers stonden de afgelopen jaren in de rij voor een woning, maar haken steeds vaker af nu de hypotheekrente snel is gestegen. Door de hogere rente kunnen veel huizenzoekers minder lenen en dus bieden op een koopwoning. Ook gaan hun maandlasten in veel gevallen omhoog.