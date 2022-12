Gasprijzen kelderen, consument merkt er weinig van: waarom wordt prijs niet doorberekend?

Als handelaar op de grondstoffenmarkt is het van belang om de weerpluimen van meteorologen in de gaten te houden. De Europese gasprijs steeg een maand geleden flink vanwege een voorspeld koudefront. Nu is het omgekeerde het geval.

De prijzen van gasfutures op de Europese markt dalen nu al vijf dagen achter elkaar vanwege het warmere weer in een groot deel van Europa, dat waarschijnlijk tot in het nieuwe jaar zal aanhouden. Dit betekent minder druk op de gasreserves; de voorraden blijven op peil. Ook is er meer stroom opgewekt dan normaal uit windenergie vanwege de harde wind en lijkt het aanstaande prijsplafond voor gas de prijzen te drukken.

Maar de consument blijft zich direct en indirect (via energiesubsidies uit de staatskas) blauw betalen aan energieleveranciers, die de prijzen onverminderd hoog houden. Melanie Poort van Vattenfall legt dit uit aan Trouw: “Met gas werkt het anders dan aan de benzinepomp. Waar tanken direct goedkoper is als de benzineprijs daalt, treedt er bij gas een vertragend effect op”, legt Poort uit.

Volgens Poort kopen energiebedrijven van tevoren voor een langere periode in. “Het volume dat we inkopen is heel groot, Vattenfall heeft twee miljoen klanten. We kunnen niet per dag kijken wat er beschikbaar is en hoeveel het kost.”

Dit is een enorme versimpeling van de werkwijze van energiebedrijven. Ze bieden vaste en flexibele contracten aan, en maken gigantische winsten vanwege de sancties en de oorlog in Oekraïne en de grote prijsschommelingen die dit veroorzaakt op de grondstoffenmarkt. Overheden kunnen hier nauwelijks invloed op uitoefenen omdat de energiemarkten vaak volledig zijn geprivatiseerd. In sommige Europese landen worden nu energiebedrijven die in de problemen zijn gekomen genationaliseerd. Dit alles kost de belastingbetaler ongelooflijk veel geld.

Ook aan de pomp zijn de marges in onzekere tijden een stuk groter en worden prijsverlagingen niet direct doorberekend, maar wel een stuk sneller dan bij gas en elektriciteit. Oliebedrijven als Shell maken sinds het begin van de oorlog recordwinsten, terwijl de koopkracht van de consument hard achteruit is gegaan en overheden met tientallen miljarden moeten bijspringen, de belastingen moeten verhogen en keihard moeten bezuinigen.