Bonduelle wenst Russische soldaten ‘het allerbeste en een snelle overwinning’ met voedselpakket

Het Franse voedselbedrijf Bonduelle, bekend van groente in blik, heeft voedselpakketten naar 10.000 Russische soldaten gestuurd en schreef daarbij: “Beste soldaat! Gelukkig Nieuwjaar! We wensen jou het allerbeste en een razendsnelle overwinning!” schrijft onderzoeksjournalist Robert van der Noordaa.

Bonduelle weigerde na de invasie van het Russische leger in Oekraïne om zijn werkzaamheden in Rusland te stoppen, zoals veel andere bedrijven wel hebben gedaan. Baas van de Euraziatische divisie van Bonduelle, Ekaterina Eliseeva, bevestigt het uitdelen van de voedselpakketten en zegt: “De oprechte wensen voor een snelle overwinning (van het Russische leger) zijn minstens zo belangrijk als de voedselpakketten zelf.”

De verrassendste groente van vandaag

Van der Noordaa heeft elf tweets aan het schandaal gewijd, waar de afgelopen 24 uur in de Franse media ook steeds meer aandacht voor is. De bewijzen stapelen zich op. Ondertussen ontkent Bonduelle in alle toonaarden dat zij het Russische leger steunen en claimen dat de enige reden dat zij in Rusland actief zijn, is omdat ze de bevolking van voedsel willen blijven voorzien.

“Niet alleen weigerde Bonduelle te stoppen in Rusland, ook sturen ze pakketten naar Russische soldaten. Deze foto dook op”, twittert de onderzoeksjournalist: