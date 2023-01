Nieuwe trend: kinderen gokken illegaal online in de klas en in de pauzes

Steeds meer middelbare scholieren zetten geld in op sportwedstrijden en onlinefruitmachines via een account van een meerderjarige. Middelbare scholen trekken aan de bel. “We zien helaas dat de groep die dit doet steeds groter wordt”, schrijft een Noord-Hollandse school in een ouderbrief.

Gokverslavingsdeskundige Feite Hofman ziet een toename van online gokken onder pubers. “In elke klas zit in ieder geval wel één persoon die online gokt. Ze denken snel en makkelijk geld te verdienen. En ze vinden het leuk, het lijkt op een spel”, zegt hij.

Vooral het inzetten op voetbalwedstrijden bij staatsbedrijf Toto is populair bij scholieren. Om een Toto-account aan te maken, moet je een paspoort- of ID-kaartscan uploaden om te bewijzen dat je meerderjarig bent, maar deze leeftijdsgrens is makkelijk te omzeilen. “Jongeren kunnen altijd wel iemand vinden die boven de 18 jaar is”, zegt Evelien Rutgers van onderwijsprogramma MoneyWays aan RTL Nieuws.

Het is mogelijk om live tijdens tennis- of voetbalwedstrijden geld in te zetten op de winnaar van het volgende punt of wie de volgende ingooi mag nemen. De inzetten en verliezen kunnen zo snel uit de hand lopen. Kinderen kunnen door onlinegokken concentratieproblemen krijgen, snel overprikkeld zijn, veel geld gaan lenen van vrienden en ouders en slechter gaan presteren op school.