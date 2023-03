Zoveel leeftijdsgenoten verdienen minder dan jij

Ooit werd Jan Modaal bedacht, de gewone man, met een gewoon inkomen. Het is niet de gemiddelde man/vrouw, maar de werknemer waar er het meeste van zijn. Hij (het was meestal een hij) werd bedacht toen de regel nog was dat in een huishouden één inkomen werd verdiend. Aab het inkomen van Jan Modaal kon je dus zien waar de meeste gezinnen van moesten rondkomen.

In 2023 verdient Jan Modaal 40.000 euro bruto per jaar. Daar houdt hij (of zij) per maand 2550 euro van over. Dat is 93 euro meer dan vorig jaar.

Ter vergelijking: Het minimum inkomen steeg dit jaar van € 1.756,20 naar € 1.934,40 bruto per maand.

Dan heb je ook nog de anderhalve Jan Modaal, die zijn maandelijkse brutoloon met 87 euro zag stijgen naar 4.629 euro. Er is zelfs een dubbele. Deze veelvraat zag zijn brutoloon met 98 euro stijgen tot 6.173 euro. steeg dit jaar.

Maar je wilt natuurlijk vooral weten of je meer of minder verdient dan leeftijdsgenoten,

Knab, de andere bank, maakte een mooi staatje. In ieder vakje staat hoeveel procent van je leeftijdsgenoten minder verdient dan jij. Dus als voorbeeld: Stel je bent 40 en verdient € 40.000 bruto per jaar. Dan verdient 37% van je werkende leeftijdsgenoten minder dan jij.