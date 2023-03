Grote rechtszaak: Honderden gedupeerden voor meer dan 400 miljoen euro belazerd door Vattenfall

Kleine ondernemers, sportclubs, musea en studentenverenigingen hebben jarenlang spookkosten betaald aan Vattenvall; vaak honderden euro's per maand waar geen dienst tegenover staat. Pure oplichterij volgens Stichting Nuon Claim, die zeker 400 miljoen euro terugvordert van de energieleverancier.

Vooral in de voormalige Nuon-provincies Friesland, Gelderland en Noord-Holland zitten veel gedupeerden. Een van hen is campingbaas Ben Beintema uit Hindeloopen, die 95.000 euro teveel heeft betaald, maar na honderden telefoontjes en e-mails naar de energiereus gefrustreerd afhaakte. Hij heeft zich nu aangesloten bij de stichting om zijn geld terug te krijgen met rente.

“Wij zijn een familiebedrijf, dat al heel lang bestaat. Als alles goed gaat, dan denk je in je onnozelheid: het zal allemaal wel kloppen met die facturen. We zijn ook nooit gaan shoppen voor een andere leverancier”, zegt Beintema tegen het Dagblad van het Noorden. De spookkosten van 549 euro stonden onder een mysterieus kopje op de energiefacturen. “Als leek zie je dat niet direct, maar als je goed op de factuur kijkt, zie je de woorden ‘gecontracteerd vermogen’ staan.”

In de zomer wordt er veel stroom verbruikt op Camping Hindeloopen, zeker als alle 650 standplaatsen bezet zijn. Maar Beintema's wenkbrauwen gingen omhoog door de rekeningen voor de wintermaanden: “Ik weet nu pas dat ik in die stille maanden nog niet eens 100 euro aan stroom gebruik”, legt Beintema uit. “Ik was een slaper. Zo noemen ze bij Vattenfall klanten als ik.”

Vattenfall brengt 'gecontracteerd vermogen' in rekening als vergoeding voor het beheren van het elektriciteitsnetwerk, maar dat doen ze helemaal niet. Netwerkbeheerder Liander is hier verantwoordelijk voor. Stichting Nuon Claim heeft vorige maand al succes geboekt bij de Amsterdamse rechtbank in een tussenvonnis.