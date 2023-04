Dit zijn de acht rijkste mensen ter wereld in 2023

Elon Musk is dit jaar niet de rijkste persoon van de planeet, ook Jeff Bezos moet de koppositie aan iemand anders over laten. Het is de 74-jarige Bernard Arnault die zich de rijkste mens op Aarde mag noemen. Hij heeft een geschat fortuin van 211 miljard dollar.

Op de jaarlijkse miljardairslijst van zakenblad Forbes staat Twitter- en Teslabaas Musk (51) als tweede met 180 miljard dollar aan vermogen. Op plek drie vinden we de 59-jarige Amazon-oprichter Bezos met 114 miljard. Arnault is de grote man achter luxemerk LVMH waar onder meer Louis Vuitton en Dior toe behoren. Hij is de eerste Fransman ooit die bovenaan de lijst staat. Vorig jaar stond Arnault nog derde.

Larry Ellison (78) van Oracle, Warren Buffett (92) van Berkshire Hathaway, Bill Gates (67) van Microsoft, Michael Bloomberg (81) van Bloomberg LP en Carlos Slim Helú (83) van América Móvil maken de top acht van rijkste mensen ter wereld compleet.