Snellere intercity maakt eerste testrit met reizigers

De nieuwe intercitytrein van de NS heeft woensdagochtend vroeg voor het eerst met reizigers gereden tussen Amsterdam Centraal en Rotterdam Centraal. De ritten horen bij de laatste testfase van de trein, om te kijken hoe die het in de dienstregeling doet. De trein kan sneller rijden dan de voertuigen die de NS nu gebruikt.

De nieuwe ICNG (Intercity Nieuwe Generatie) kan 200 kilometer per uur aantikken op de hogesnelheidslijn en 160 kilometer per uur op andere lijnen. Het is de bedoeling dat de huidige intercity's op de hogesnelheidslijn het komende jaar stapsgewijs worden vervangen door de nieuwe treinen. "Als alle huidige intercity’s vervangen zijn, kunnen ze vanaf dat moment ook de maximale snelheid van 200 kilometer per uur gaan rijden", zegt programmamanager Maarten Bakker.

Met de uitkomsten van de praktijktest kan fabrikant Alstom eventueel nog wat aanloopproblemen oplossen en verdere verbeteringen doorvoeren. Door de nieuwe trein eerst op kleine schaal uit te proberen hoopt de NS de impact voor reizigers klein te houden. "Een nieuwe trein is technisch niet gelijk perfect en het is wennen voor iedereen. Voor reizigers, maar ook voor NS-collega’s die werken met de trein", zegt Bakker.

Meer ruimte en comfort

Volgens NS-topman Wouter Koolmees biedt de nieuwe trein meer zitplaatsen en meer comfort. Alle 99 ICNG's hebben samen 33.000 zitplaatsen. Koolmees laat weten "trots" te zijn op het debuut. "Gaat dan meteen alles goed? Vast niet", weet hij nu al. Maar hij denkt wel dat de ICNG in de toekomst "z'n plek in het Nederlandse landschap zal verdienen".

Naast het traject Amsterdam-Rotterdam moet de nieuwe trein bijvoorbeeld gaan rijden tussen Den Haag en Eindhoven en tussen Amsterdam en Brussel. Twintig treinen worden zo gemaakt dat ze zowel in Nederland als in België kunnen rijden. Andere treinen van hetzelfde type als de ICNG rijden al in andere Europese landen als Duitsland en Frankrijk.

Vertraging

Het was eigenlijk de bedoeling dat de trein vorig jaar al zou gaan rijden op het traject Amsterdam-Breda, maar de start liep vertraging op. Dit kwam onder meer door leveringsproblemen door corona en de oorlog in Oekraïne.