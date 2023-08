De Belgische staatsbon gaat als een trein. Ook Nederlanders kunnen intekenen op 3,3% spaarrente

Er is al voor een half miljard euro rechtstreeks ingeschreven voor de nieuwe Belgische staatsbon, die netto 2,81 procent rente opbrengt. Dit is een obligatie waarbij particulieren uit de Europese Unie hun spaargeld voor een jaar kunnen uitlenen aan de Belgische staat.

De inschrijving begon vanochtend en rond 9.00 uur waren er al 4659 inschrijvingen voor een totaal bedrag van 177 miljoen euro. Dat is vier uur later al opgelopen tot meer dan 475 miljoen euro, meldt directeur Jean Deboutte van het Agentschap van de Schuld. En dit is alleen nog maar het bedrag dat rechtstreeks is ingetekend. Het bedrag dat is ingetekend bij de banken zit hier nog niet eens bij.

Vliegende start

De Belgische regering is de lage spaarrentes en de exorbitante winsten bij de banken een doorn in het oog. Met de staatsbon hopen zij de banken ertoe aan te zetten om de spaarrente te verhogen. “De staatsbon neemt een vliegende start. Dit kan de grootste financiële operatie in de geschiedenis van België worden”, schat het Belgische dagblad 'De Tijd' in.

Ook Nederlandse spaarders kunnen profiteren van het besluit van de Belgische regering om zelf voor bank te spelen. Maar let wel op: je spaargeld staat een jaar vast. Je kunt tussentijds dus niet over het bedrag beschikken.

Kaag schuift plan op de lange baan

Wachten tot Nederland met eenzelfde regeling op de proppen komt, lijkt geen goede strategie. Demissionair minister Sigrid Kaag van Financiën zei woensdag dat zo'n initiatief iets is om te bespreken tijdens de formatie, na de verkiezingen. “Niet voor een demissionair kabinet.”