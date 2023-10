Boodschappen duur? Helemaal niet!

Boodschappen in Nederland duur? Welnee. De voedselprijzen in de Nederlandse supermarkten behoren juist tot de laagste van Europa, blijkt uit een onderzoek van het Europese statistiekbureau Eurostat. In Zwitserland, Scandinavië, Duitsland en Frankrijk zijn de inwoners aanzienlijk slechter af, meldt het AD. "Nederland is een land van aanbiedingen."

Nederland nestelt zich in een goedkoop rijtje met landen als Tsjechië, Albanië, Hongarije en Bulgarije. Met name brood en granen zijn hier relatief goedkoop: het prijspeil ligt 14 procent onder het Europese gemiddelde. Voor vis betalen Nederlanders bijna 12,5 procent minder. Melk, kaas en eieren liggen 2,5 procent onder het Europese prijsniveau.

Vergeleken met de gemiddelde Europese voedselprijzen betalen Nederlanders 2 procent minder voor een gemiddelde boodschappenkar, schrijft de krant.