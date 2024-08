Aandacht voor resultaten NN Group en Adyen op Damrak

AMSTERDAM (ANP) - Op de Amsterdamse beurs gaat de aandacht donderdag onder meer uit naar de resultaten van de AEX-bedrijven NN Group en Adyen. Verzekeraar NN zag de nettowinst in de eerste jaarhelft met 10,5 procent stijgen. Topman David Knibbe sprak van sterke resultaten, dankzij solide prestaties in Nederland en de groeiende Europese markten van het bedrijf.

De bijdrage van het Nederlandse schadebedrijf van NN was wel lager dan vorig jaar, toen werd geprofiteerd van minder schadeclaims door betere weersomstandigheden. Dit werd deels gecompenseerd door hogere bijdragen van het Nederlandse levenbedrijf, de Europese verzekeringsactiviteiten en de bankactiviteiten. De verzekeraar ligt volgens de topman verder goed op schema om de doelstellingen voor 2025 te halen. In mei volgend jaar zal NN tijdens een investeerdersdag een update geven van de strategie en doelstellingen.

Betalingsverwerker Adyen, dat de betaaltransacties afhandelt voor bedrijven als McDonald's en Hennes & Mauritz, zag de omzet in de eerste jaarhelft met 24 procent stijgen. De nettowinst nam toe met 45 procent tot bijna 410 miljoen euro. In totaal verzorgde Adyen bijna 620 miljard euro aan betalingen, een stijging van 45 procent. Het bedrijf houdt verder vast aan het doel om de omzet jaarlijks met 20 tot 29 procent te laten stijgen tot en met 2026.

De AEX-index op het Damrak koerst af op een licht hoger begin, na de kleine winst een dag eerder. De Aziatische beurzen lieten overwegend winsten zien, na de hogere slotstanden op Wall Street. De Nikkei in Tokio steeg 0,8 procent, na een sterker dan verwachte groei van de Japanse economie in het tweede kwartaal ten opzichte van een kwartaal eerder.

De beurs in Hongkong daalde 0,2 procent en de hoofdindex in Shanghai won 0,6 procent, na gemengde cijfers over de Chinese economie. Zo namen de winkelverkopen in China in juli sterker dan verwacht toe, terwijl de groei van de industriële productie iets lager uitviel dan voorzien. De werkloosheid liep daarnaast op tot 5,2 procent, van 5 procent in juni.

Fastned zag de omzet in de eerste zes maanden van het jaar flink groeien. Het snellaadbedrijf leed wel opnieuw verlies, door de aanhoudende grote expansie-uitgaven. Fastned ligt naar eigen zeggen op koers om het doel van duizend stations in 2030 te bereiken.

De euro was 1,1012 dollar waard, vergeleken met 1,1022 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie werd 0,2 procent duurder op 77,11 dollar. Brentolie kostte 0,1 procent meer op 79,87 dollar per vat.