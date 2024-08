Nieuwe klanten en meer transacties stuwen omzet en winst Adyen

AMSTERDAM (ANP/BLOOMBERG) - Betalingsverwerker Adyen heeft in de eerste helft van dit jaar geprofiteerd van meer nieuwe klanten. Tegelijkertijd verwerkte het bedrijf meer transacties van bestaande klanten. Als gevolg daarvan stegen de opbrengsten met bijna een kwart ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar, tot ruim 913 miljoen euro.

Dat was meer dan kenners hadden verwacht. Adyen handelt wereldwijd betaaltransacties af voor grote bedrijven als McDonald's en Hennes & Mauritz (H&M). Dat gebeurt zowel online als met pinapparaten in fysieke winkels.

Adyen verzorgde in de eerste helft van 2024 bijna 620 miljard euro aan transacties. Dat is een stijging van 45 procent ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. Het Nederlandse bedrijf zette een winst in de boeken van bijna 410 miljoen euro. Over de eerste zes maanden van vorig jaar bleef er onder de streep ruim 282 miljoen euro over.