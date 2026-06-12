Aantal faillissementen daalde met 19 procent in mei

DEN HAAG (ANP) - Het aantal faillissementen is in mei op jaarbasis afgenomen, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). In totaal gingen vorige maand 287 bedrijven failliet. Dat zijn 66 faillissementen minder dan in dezelfde maand een jaar eerder, een daling van 19 procent. Ten opzichte van april daalde het aantal faillissementen met 1 procent.

De faillissementsgraad, het aantal faillissementen per 100.000 bedrijven, kwam in mei uit op 7,7. Een jaar eerder werden er per 100.000 bedrijven nog 9,6 bedrijven failliet verklaard. De faillissementsgraad geeft volgens het CBS een zuiverder beeld van de ontwikkeling van het aantal faillissementen. Ook bedrijfstakken kunnen hiermee beter met elkaar vergeleken worden. Het aantal bedrijven kan namelijk fluctueren door de tijd heen en sterk verschillen tussen bedrijfstakken.

In de sector vervoer en opslag waren relatief gezien de meeste faillissementen. Per 100.000 bedrijven in die sector gingen er 22,6 failliet, een jaar eerder waren dat er 25,3. De industriesector volgde met een faillissementsgraad van 19,3. In de branche cultuur, sport en recreatie werden relatief gezien de minste faillissementen uitgesproken.

Sinds het bijhouden van de gegevens in 2015 piekte de faillissementsgraad in maart 2015 met 24,8. Daarna zette een daling in en in augustus 2021 werd met 3,4 een laagterecord bereikt. Vervolgens liep het aantal faillissementen per 100.000 bedrijven tot 2024 weer op. Daarna stabiliseerde de faillissementsgraad tot het najaar van 2024. Sindsdien is de trend licht dalend.