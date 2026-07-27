B&B Vol liefde: partner van Eline uit Aruba werd geliquideerd

De 38-jarige Eline die op Aruba een B&B runt, vertelde in de eerste afleveringen kort over het plotselinge verlies van haar partner Elco, zo'n tien jaar geleden. Wat ze er niet bij zei is dat hij is geliquideerd door mensen uit het drugsmilieu.

"Het gevoel dat ik had bij Elco, dat heb ik nooit meer bij een andere partner gevoeld", vertelt ze in B&B Vol liefde. Ze dacht dat het om een vergismoord ging en wist naar eigen zeggen niets van eventuele drugshandel. "Het was een jongen met een hart van goud", klinkt het.

Maar in de podcast Praat Mee over B&B suggereren journalisten Pepijn van den Brink, Rick de Graaff en Matthijs Albers toch iets anders. "We weten dat haar partner is overleden, maar er wordt niet verteld hoe. Hij is niet zomaar overleden", stelt Albers. "Hij heeft volgens justitie in de drugshandel gezeten en daar is het een en ander misgegaan. Hij is in ieder geval geliquideerd in 2016."

Er volgt een reconstructie van de fatale dag in Amsterdam. Het koppel was samen naar de sportschool geweest. "Elco ging sporten en zij ging terug met de hond naar huis. Ze zag een beetje een rare man lopen met een capuchon en met tattoos. Daar had ze een naar gevoel bij."

Elco kwam kort thuis en ging weer weg om de hond naar zijn ex te brengen. "Hij stapt in Elines auto en wordt vervolgens helemaal aan flarden geschoten. (...) Later bleek dat hij bij allemaal drugstransporten betrokken zou zijn geweest."

Eline vertelde destijds aan AT5: "Ik zat binnen met de muziek aan. Ik stuurde hem nog een berichtje: 'Zo, ik hoor keihard gebonk buiten.' Toen zette ik de muziek zachter en keek ik uit het raam. Ik zag mijn auto staan, de deur open, de lampen aan en Elco ernaast."

Daarna mocht ze haar geliefde niet meer zien. "Ergens begrijp ik dat wel, maar ik had hem zo graag nog even willen voelen."