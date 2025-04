Aantal personal trainers in tien jaar tijd ruim verviervoudigd

Het aantal personal trainers is in tien jaar tijd flink gegroeid. Nederland telde begin dit jaar ruim 8400 fitnesscoaches, tegenover ongeveer 2000 in 2015. Dat blijkt uit cijfers die het ANP bij de Kamer van Koophandel (KVK) heeft opgevraagd.

De stijging is zichtbaar in alle provincies, maar het sterkst in Friesland. Daar steeg het aantal personal trainers van 29 in 2015 tot 244 begin 2025. Ook in Zeeland en Groningen zijn er veel meer fitnesscoaches. Noord-Holland heeft afgezet tegen het inwoneraantal de meeste fitnesscoaches: 77 trainers per 100.000 inwoners.

Mensen die personal trainer willen worden hoeven hiervoor geen diploma te halen. "Het is geen beschermd beroep. Verdere professionalisering en kwaliteitsborging blijven daarom prioriteit", stelt Ronald Wouters, directeur van brancheorganisatie NL Actief.

Hulp

Toch is Wouters positief over de ontwikkeling. "Het laat zien dat steeds meer mensen hulp zoeken bij bewegen. De impact op gezondheid, welzijn en het voorkomen van chronische aandoeningen is groot."

Lodewijk Klootwijk, directeur van de koepel van sportondernemers Platform Ondernemende Sportaanbieders (POS), ziet dat mensen die eerst helemaal niet sportten, juist vaak voor een personal trainer kiezen.