Bronnen: VS willen minder compensatie voor eerdere steun Oekraïne

WASHINGTON (ANP/BLOOMBERG) - De Verenigde Staten lijken hun eisen aan Oekraïne over de terugbetaling van de steun tijdens de oorlog met Rusland te hebben afgezwakt. Dat zeggen ingewijden tegen persbureau Bloomberg. De geschatte waarde van die Amerikaanse hulp zou zijn verlaagd van 300 miljard dollar naar 100 miljard dollar. De Oekraïners zouden uitgaan van 90 miljard dollar.

De VS en Oekraïne onderhandelen momenteel over een economische deal die ook terugbetaling aan de VS kan omvatten. Die wordt de mineralendeal genoemd, omdat geld uit de winning van bodemschatten in Oekraïne daarvoor aangewend zou worden. Wat precies wordt besproken is niet openbaar. Oekraïne voelt er naar verluidt niets voor om eerdere Amerikaanse steun als schuld te beschouwen.

De Amerikaanse minister van Financiën Scott Bessent zei maandag al dat de gesprekken goed verlopen en dat Oekraïne in het weekend met een tegenvoorstel was gekomen. Hij stelde dat mogelijk deze week al een deal kan worden gesloten.