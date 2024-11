Aantal werkenden loopt voor het eerst sinds coronapandemie terug

Het aantal werkenden in Nederland is voor het eerst in ruim drie jaar gedaald. In het derde kwartaal waren er 34.000 minder mensen met een baan dan in de voorgaande drie maanden, berekende het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Vooral bij volgens het statistiekbureau relatief eenvoudige beroepen daalde het aantal werkenden.

De laatste keer dat de werkzame beroepsbevolking kromp, was aan het begin van de coronapandemie. Toen moesten veel bedrijven dicht of hadden veel minder klussen door lockdownmaatregelen en reisbeperkingen.

Maar al tijdens de pandemie, vanaf het eerste kwartaal van 2021, kwamen er telkens meer werkenden bij. Tot en met het tweede kwartaal van dit jaar ging het om een groei van de werkzame beroepsbevolking met 664.000 mensen tot in totaal 9,8 miljoen mensen met een baan. De krapte op de arbeidsmarkt bereikte in die periode een piek.

Commerciële beroepen

Nu meldt het CBS de eerste daling. Het sterkst nam het aantal werkenden af bij commerciële beroepen, zoals winkeliers en verkoop- en kassamedewerkers. In vergelijking met een jaar eerder ging het om een afname van 36.000 mensen. Ook waren er minder mensen met een boekhoudkundige of administratieve baan.

Maar in de technische beroepen en in de transport ziet het beeld er anders uit. Daar is het aantal mensen volgens het CBS juist wat toegenomen. Ook ziet het statistiekbureau nu meer managers dan een jaar terug.