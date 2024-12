AEX-index sluit positief beursjaar 2024 met winst af

AMSTERDAM (ANP) - De AEX-index heeft dinsdag het positieve beursjaar 2024 hoger afgesloten. Het afgelopen jaar stond vooral in het teken van de eerste renteverlagingen in jaren door de centrale banken en de Amerikaanse presidentsverkiezingen. De terugkeer van Donald Trump in het Witte Huis zorgde voor een flinke koersrally op Wall Street, maar op de Europese markten liepen de koerswinsten in de laatste weken van het jaar terug door de vrees voor de importheffingen die Trump dreigt in te voeren.

Bijna alle Amsterdamse hoofdfondsen sloten hoger. De AEX eindigde na een halve handelsdag 0,8 procent in de plus op 878,63 punten en steeg bijna 12 procent in 2024. De index begon het jaar sterk en steeg tot een recordniveau van bijna 945 punten in juli. Sinds half oktober staat de index echter onder de 900 puntengrens.

De AEX deed het beter dan het Europese gemiddelde. Zo won de STOXX 600, de index van de grootste Europese bedrijven, dit jaar 6 procent. Vooral Duitse bedrijven deden het goed ondanks de worstelende Duitse economie. De beurs in Frankfurt, die dinsdag gesloten bleef, won in 2024 bijna 19 procent.