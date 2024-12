Spoel frituurvet niet door de gootsteen: dit doe je er wel mee

Het is de hoogste tijd om oliebollen te bakken, maar waar ga je met dat smerige frituurvet naar toe? Niet naar de gootsteen in elk geval, en ook niet naar het toilet.

Frituurvet kan stollen en zo voor verstoppingen zorgen, waarschuwt de Unie van Waterschappen. Het kost jaarlijks miljoenen euro's om het oliebollenvet te verwerken en te zuiveren.

"De cijfers over door vet verstopte rioolleidingen verschillen per regio, maar een waterschap kan hier jaarlijks wel 200.000 euro aan kwijt zijn. Die kosten worden via de waterschapsbelasting uiteindelijk door inwoners betaald”, aldus de unie vandaag.

Wat je dan wel moet doen met het frituurvet? Recyclen. Tot nu toe doet minder dan de helft van de Nederlandse huishoudens dat. Giet het vloeibaar frituurvet terug in de verpakking of in een andere fles. Daarna breng je het naar de gele container in de supermarkt. Het vet kan worden hergebruikt, bijvoorbeeld als groene energie. Ook de fles kan gerecycled worden.

Bron(nen): Metro