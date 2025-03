Air France-KLM maakt koerssprong op Damrak na resultaten

AMSTERDAM (ANP) - Air France-KLM behoorde donderdag tot de grote winnaars op de Amsterdamse beurs. De Frans-Nederlandse luchtvaartcombinatie zag de winst vorig jaar ruimschoots halveren door een aantal financiële tegenslagen, zoals kosten voor het compenseren van klanten na verstoringen en de Olympische Spelen in Parijs. Ook de kosten bij KLM waren te hoog, waar de Nederlandse luchtvaartmaatschappij inmiddels actie op heeft ondernomen. Volgens topman Ben Smith heeft Air France-KLM het jaar echter zeer sterk afgesloten. Het aandeel werd daarop 17 procent hoger gezet.

De AEX-index op het Damrak noteerde kort na opening van de markt 0,6 procent hoger op 915,01 punten. De MidKap klom 1,4 procent tot 876,47 punten, dankzij de koerssprong van Air France-KLM. De beurs in Parijs won 0,5 procent en Londen verloor 0,2 procent. De DAX in Frankfurt klom 1 procent. De Duitse beurs won een dag eerder ruim 3 procent door de omvangrijke investeringsplannen van de beoogde Duitse regeringscoalitie in defensie en infrastructuur. Berlijn trekt daarvoor honderden miljarden uit.