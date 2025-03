ARNHEM (ANP) - De brandweer is tot "zeker laat in de avond" bezig met de brand in het winkelgebied in het centrum van Arnhem, zegt een woordvoerder. Daardoor blijft een groot deel van het centrum ook tot laat in de avond afgesloten. De brand is nog niet onder controle. Een verslaggever ziet dat in het centrum overal zwartgeblakerd materiaal ligt. Daar kan mogelijk asbest tussen zitten, zegt de brandweer.