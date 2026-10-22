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Airbnb beperkt huishoudelijke klusjes voor gasten

Economie
door Redactie
bijgewerkt om
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Airbnb-verhuurders mogen gasten straks niet meer verplichten om alles af te wassen of het beddengoed af te halen tijdens hun verblijf. Dat staat in nieuwe regels die het verhuurplatform heeft gepubliceerd. De regels moeten voorkomen dat vakantiegangers met tal van huishoudelijke klusjes opgezadeld worden.
Verzoeken voor de woning moeten voortaan "als redelijk" worden beschouwd. "Je mag gasten niet vragen om alles af te wassen en de afwas op te bergen, maar je mag ze wel vragen om de afwas in de gootsteen te zetten", schrijft Airbnb bijvoorbeeld voor.
Ook mogen gasten niet gevraagd worden om het vuilnis mee te nemen en ergens anders weg te gooien, maar mag wel worden gevraagd om afval te scheiden. Een verhuurder mag gasten ook niet verplichten om een voorziening die in de advertentie staat, zoals airconditioning, niet te gebruiken.
"Houd er bij het toevoegen van een verzoek rekening mee dat de meeste gasten niet op onvoorziene klusjes zitten te wachten", stelt het bedrijf in de aangepaste huisregels, die op 20 november ingaan.
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