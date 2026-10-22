Avondklokken in Lille en Parijs, plunderingen en een Franse rente die richting 5 procent kruipt. “Nederlanders draaien op voor crisis in Frankrijk”, kopte De Telegraaf dinsdagavond. Voor je pensioen valt het risico mee; de inflatie heeft vooral een andere oorzaak.

De krant noemde drie lekken: inflatie , pensioenfondsen en verlies bij De Nederlandsche Bank (DNB). Aanleiding is de Franse staatsschuld van ruim 3.500 miljard euro, 119 procent van het bruto binnenlands product, alles wat het land in een jaar verdient. Een Franse staatslening van tien jaar levert bijna 5 procent rente op, meldde de NOS op 9 oktober.

Frankrijk betaalt nu 1,5 procentpunt meer rente dan Duitsland, tegen 0,8 procentpunt een jaar geleden. “Als dat verschil te groot wordt, leidt dat tot twijfels bij beleggers, banken en andere landen,” zei ING-econoom Bert Colijn tegen de NOS.

Pensioen in gevaar door Frankrijk? Het gaat om 4 procent van de pot

Pensioenfondsen hebben miljarden in Frankrijk uitstaan. ABP, het grootste pensioenfonds van Nederland, had op 30 juni €23,4 miljard aan Franse staatsobligaties, blijkt uit het overzicht van het fonds . Op een vermogen van €568 miljard is dat ruim 4 procent.

Stijgt de Franse rente, dan dalen bestaande Franse obligaties in waarde. Nederlandse banken en pensioenfondsen verloren in de eerste helft van 2025 samen €2,4 miljard op hun Franse staatspapier, meldt DNB.

Zakken de Franse obligaties van ABP 10 procent in waarde, dan kost dat het fonds zo’n €2,3 miljard: ongeveer 0,4 procent van zijn vermogen. Dat is een rekenvoorbeeld. Wat een fonds verliest, hangt af van wat het nog meer bezit en hoe het zich indekt.

De fondsen bouwen hun Franse positie af. Pensioenfondsen verkochten in 2025 Franse staatsobligaties en kochten vooral Duits en Spaans staatspapier, aldus DNB

“Als dat verschil te groot wordt, leidt dat tot twijfels bij beleggers, banken en andere landen.”

De hogere rente helpt je fonds voorlopig juist

Een hogere rente maakt de pensioenen die een fonds later moet betalen goedkoper om nu opzij te zetten. De gemiddelde dekkingsgraad, het vermogen van een fonds tegenover wat het moet uitkeren, steeg eind september naar 136 procent, berekende adviesbureau Aon. “Deelnemers die bij fondsen zitten die nog over moeten, hoeven zich vooralsnog geen zorgen te maken,” zegt Frank Driessen van Aon.

Dat verandert met het nieuwe pensioenstelsel. ABP stapt op 1 januari 2027 over. Daarna gaat het rendement rechtstreeks naar je persoonlijke pensioenvermogen, zodat winst en verlies op beleggingen sneller in je pensioen doorwerken. WEL schreef eerder waarom ABP minder rendement haalt dan buitenlandse fondsen

Hogere prijzen door Frankrijk? De pomp drijft ze op

De Nederlandse inflatie kwam in september uit op 3,4 procent, meldt het CBS . Brandstof was de grootste aanjager: die was 27,2 procent duurder dan een jaar eerder.

ECB-president Christine Lagarde zei op 14 oktober dat de inflatie in de eurozone vooral komt door hogere energieprijzen, die samenhangen met de oorlog in Iran.

“Deelnemers die bij fondsen zitten die nog over moeten, hoeven zich vooralsnog geen zorgen te maken.”

Frankrijk speelt wel mee via de euro. Die zakte op 5 oktober naar het laagste punt in zeventien maanden, meldde De Belegger op basis van Reuters. Een zwakkere euro maakt alles wat in dollars wordt afgerekend duurder, zoals olie.

Het grootste inflatierisico zit in een redding. Koopt de ECB met nieuw geld op grote schaal Franse schuld op, dan kan dat de inflatie aanjagen, waarschuwde econoom Han de Jong vorig jaar in Wynia’s Week. Lagarde sloot ingrijpen niet uit, maar legde de bal bij Parijs: “De eerste oplossing ligt thuis, in Frankrijk.” De ECB verhoogde de rente de afgelopen vier maanden juist twee keer.

Het verlies van DNB komt uit de vorige crisis

DNB leed in 2025 een verlies van €967 miljoen en verwacht tot en met 2028 rode cijfers. Daardoor krijgt de schatkist voorlopig geen dividend. Het verlies komt uit de obligaties die DNB tussen 2014 en 2022 kocht en de renteverhogingen daarna, staat in het jaarverslag . Frankrijk staat daar los van.

De claim van De Telegraaf gaat over wat er nog kan komen: grijpt de ECB in met aankopen van Franse schuld en gaat dat mis, dan betaalt DNB mee aan het verlies, is de redenering. Hoe groot dat Nederlandse deel zou zijn, is niet bekend. Over de huidige rode cijfers van DNB zei DNB-president Olaf Sleijpen in maart: “Het is niet iets waar de mensen in het land zich zorgen over hoeven te maken.”

“De eerste oplossing ligt thuis, in Frankrijk.”

Zo check je wat Frankrijk met jouw pensioen doet

Zoek op de site van je fonds de beleggingen per land. ABP zet zijn staatsobligaties online; bij andere fondsen vraag je het na.

Kijk naar de maandelijkse dekkingsgraad. ABP kan de pensioenen volgend jaar verhogen als die eind dit jaar boven 109 procent ligt.

Check wanneer je fonds naar het nieuwe stelsel overstapt. Vanaf die datum raakt een beleggingsverlies je pensioen directer.

Ben je met pensioen, dan blijft je uitkering na de jaarlijkse aankondiging een jaar gelijk.

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