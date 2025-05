Amerikaanse winkelverkopen stijgen nauwelijks nog

WASHINGTON (ANP/RTR) - De winkelverkopen in de Verenigde Staten zijn afgelopen maand nauwelijks gestegen, wat erop wijst dat consumenten hun uitgaven hebben teruggeschroefd vanwege zorgen over stijgende prijzen als gevolg van invoerheffingen. De waarde van de detailhandelsverkopen, niet gecorrigeerd voor inflatie, steeg met 0,1 procent na een stijging van 1,7 procent in maart, zo bleek donderdag uit gegevens van het Amerikaanse ministerie van Handel.

De eerdere koopgolf van huishoudens die auto's aanschaften om prijsstijgingen door invoerheffingen voor te zijn, is inmiddels voorbij. Door de onzekere economische vooruitzichten doen Amerikanen het nu voorzichtiger aan met hun geld.

De detailhandelsverkopen vertonen dit jaar een grillig verloop door het wispelturige handelsbeleid van president Donald Trump. In april werd een invoerheffing van 25 procent op auto's en vrachtwagens wereldwijd ingevoerd. Dat leidde tot een golf van aankopen door consumenten die prijsstijgingen wilden voorkomen.