Bank of Japan verlaagt groeiverwachtingen door handelsoorlog

TOKIO (ANP/AFP) - De Japanse centrale bank heeft de groeiverwachtingen voor de Japanse economie verlaagd. De Bank of Japan waarschuwde voor toenemende onzekerheid over internationale handel en economie door de importheffingen van de Amerikaanse president Donald Trump. Ook hield de centrale bank de rente opnieuw onveranderd in afwachting van de verdere ontwikkelingen rond het handelsconflict.

Japan is een belangrijke bondgenoot en handelspartner van de Verenigde Staten. Sinds zijn aantreden in januari voert Trump echter een harde campagne om wat hij oneerlijke handelsonevenwichtigheden noemt, recht te zetten. Washington heeft al invoerheffingen opgelegd op buitenlands staal en aluminium, waaronder uit Japan. "De toegenomen onzekerheid over beleidsmaatregelen, waaronder tarieven, zal waarschijnlijk een grote impact hebben op het vertrouwen van bedrijven en huishoudens wereldwijd en op de wereldwijde financiële markten", waarschuwt de Bank of Japan.