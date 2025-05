Kamala Harris bekritiseert Trump in eerste speech na verkiezingen

SAN FRANCISCO (ANP/AFP/BLOOMBERG) - De Amerikaanse oud-vicepresident Kamala Harris heeft na een maandenlange stilte weer een openbare toespraak gehouden. In de eerste grote speech van de Democraat sinds haar verkiezingsnederlaag in november heeft ze het beleid van president Donald Trump bekritiseerd.

Harris zei in San Francisco dat de ogenschijnlijke "chaos" van Trumps eerste honderd dagen het resultaat is van lang gekoesterde plannen van conservatieven achter Trump. Zij zouden de president gebruiken om hun eigen belangen te behartigen. "We leven in hun versie van Amerika, en dat is niet de versie die Amerikanen willen."

"Het is een agenda om te snijden in het openbaar onderwijs, de overheid te laten krimpen en de diensten te privatiseren", zei Harris. "En dat alles terwijl de rijksten belastingverlaging krijgen."

De vicepresident van Joe Biden stelde bovendien dat Trump met zijn beleid een economische crisis uitlokt. Ze prees mensen die zich tegen hem verzetten.