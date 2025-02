Banken willen inzage in telefoongegevens tijdens overboekingen

AMSTERDAM (ANP) - Banken willen bij telecomaanbieders kunnen checken of iemand telefonisch in gesprek is tijdens het overboeken van geld. Volgens de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) zouden banken met zo'n 'in gesprek'-check hun klanten beter kunnen beschermen tegen oplichters die zich aan de telefoon voordoen als bankmedewerker.

Wettelijk is dit voor banken nu nog niet toegestaan. Samen met de branchevereniging voor de telecomindustrie NLconnect roept de NVB daarom het kabinet en de Tweede Kamer op de Telecommunicatiewet aan te passen.

De banken waarschuwen dat oplichters bij zogeheten bankhelpdeskfraude uiterst geraffineerd te werk gaan om mensen over te halen geld over te maken naar hun rekening. Hoewel de schade van deze vorm van oplichting in 2023 met 45 procent afnam, bleef met een schadebedrag van 28 miljoen euro volgens de banken sprake van een "hardnekkig maatschappelijk probleem".

Onderzoek

Banken hebben hier onderzoek naar gedaan en daaruit kwam naar voren dat de slachtoffers in meer dan 75 procent van de gevallen tijdens de frauduleuze overboeking telefonisch in gesprek zijn met de oplichter. De banken denken daarom dat het kan bijdragen aan de oplossing van dit probleem als ze tijdens overboekingen inzage krijgen in telefoongegevens.

In het Verenigd Koninkrijk is al een gezamenlijk project van banken en telecombedrijven van start gegaan. De eerste resultaten laten volgens de NVB zien dat het aantal geslaagde fraudepogingen met ongeveer 40 procent is afgenomen.