Bekende wijnboer Ilja Gort 'geschokt' over heffing VS op wijn

BORDEAUX (ANP) - De bekende Nederlandse wijnboer en schrijver Ilja Gort is "geschokt" over de mogelijke Amerikaanse invoerheffing van 200 procent op wijn uit de Europese Unie. Dit zei hij nadat de Amerikaanse president Donald Trump hiermee donderdag had gedreigd.

Gort produceert wijn in de buurt van het Franse Bordeaux. Zijn bedrijf Château Gort & Gort levert aan importeurs in de Verenigde Staten, maar als de "torenhoge" heffing ingaat, komt daar volgens hem een einde aan. "Als dit niet wordt teruggedraaid zullen we hier zeker rekening mee moeten houden in onze bedrijfsvoering", voegde hij daaraan toe.

De heffing op Europese wijn en champagne is een tegenmaatregel op de aangekondigde importheffing van de EU op Amerikaanse whiskey. Trump waarschuwde dat hij de maatregel invoert als de EU die heffing niet intrekt.