Kooij wint in Tirreno-Adriatico, volledig Nederlands podium

TRASACCO (ANP) - Olav Kooij heeft de vierde etappe van de Italiaanse wielerkoers Tirreno-Adriatico gewonnen. De 23-jarige renner van Visma - Lease a Bike was na 190 kilometer de snelste in de sprint. Rick Pluimers en Mathieu van der Poel zorgden voor een volledig Nederlands podium in Trasacco.

Het is de eerste Nederlandse ritzege deze Tirreno. Kooij won nog niet eerder een etappe in de koers in Toscane. Wel won de sprinter dit seizoen al twee etappes in de Ronde van Oman.

De Italiaan Filippo Ganna behoudt de leiderstrui, met een voorsprong van 22 seconden op de Spanjaard Juan Ayuso. De koers duurt nog tot en met zondag.

Het peloton rekende na een koude rit pas in de laatste kilometer in Trasacco de laatste drie renners van de kopgroep in. Daar was voor Kooij een lange inhaalrace aan voorafgegaan, nadat hij op een van de beklimmingen was gelost. Het lukte de eveneens achteropgeraakte Dylan Groenewegen en de Italiaan Jonathan Milan, winnaar van de tweede etappe, niet om zich nog te melden voor de sprint.

Kooij zei na afloop dat hij nog had getwijfeld of het nog zou lukken de aansluiting te vinden. "Ik heb er hard voor gevochten en de jongens deden geweldig werk. Toen ik terug was, wist ik dat ik er vol voor moest gaan. Ik ben superblij dat ik na zo'n zwaar gevecht deze zege te pakken heb", zei de Nederlander meteen na afloop.

Van der Poel kwam al vroeg in de sprint voorop te zitten, maar in de laatste meters was Kooij duidelijk sneller. Pluimers viel woensdag ook al op met een vierde plek.