Beleggers hopen dat Trumps handelsbeleid straks meevalt

AMSTERDAM (ANP) - De AEX-index aan de beurs in Amsterdam is donderdag hersteld van het verlies van een dag eerder. Beleggers reageerden toen geschrokken op het nieuws dat Donald Trump, die op 20 januari weer de president van de Verenigde Staten wordt, mogelijk een economische noodtoestand wil uitroepen zodat hij makkelijker importheffingen kan invoeren. Ook zorgen over de rente drukten woensdag op de stemming op Beursplein 5.

De AEX-index sloot donderdag 0,8 procent hoger op 895,83 punten. Daarmee heeft de AEX het verlies van 0,6 procent van woensdag weer goedgemaakt. De MidKap, met daarin de middelgrote fondsen aan het Damrak, zakte wel 0,4 procent naar 829,89 punten. De beurzen in Parijs en Londen klommen tot 0,8 procent. De belangrijkste beursgraadmeter in Frankfurt eindigde 0,1 procent lager.

"Er is nu hoop dat Trumps dreigementen meer een middel zijn om onderhandelingen te beginnen met een vuist op tafel, in plaats van een definitief eindspel waarin hij zeker tarieven zou opleggen aan Europeanen", zei een analist bij Swissquote Bank tegen persbureau Reuters. "Er is dus hoop dat de situatie niet zo erg wordt als hij doet voorkomen."

Beleggers moesten het donderdag doen zonder richting vanuit de aandelenbeurzen in New York. Die zijn gesloten gebleven vanwege de staatsbegrafenis van oud-president Jimmy Carter.