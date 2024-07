Beleggers nemen winst na technologierally op beurzen in New York

NEW YORK (ANP) - Beleggers in New York hebben techbedrijven overwegend in de verkoop gedaan. Na de sterke stijging van veel techaandelen van de afgelopen maanden lijken ze nu winst te willen nemen. Onder andere Tesla was een grote verliezer, na nieuws over mogelijk uitstel van de 'robotaxi' van de fabrikant van elektrische auto's.

De door techbedrijven gedomineerde Nasdaq eindigde 2 procent lager op 18.283,41 punten. Een dag eerder bereikte de graadmeter nog een recordhoogte. De S&P 500 zakte 0,9 procent tot 5584,54 punten. De Dow-Jonesindex steeg juist 0,1 procent tot 39.753,75 punten.

Tesla sloot ruim 8 procent lager. Persbureau Bloomberg meldde op basis van ingewijden dat de autofabrikant de onthulling van zijn zogeheten robotaxi uitstelt tot oktober. Topman Elon Musk kondigde eerder aan dat Tesla de zelfrijdende taxi in augustus zou presenteren.

Ook chipbedrijf Nvidia ging in de verkoop. Het aandeel zakte 5,6 procent. Processoren van Nvidia hebben een grote rol bij servers waar toepassingen van kunstmatige intelligentie op draaien, waardoor het bedrijf in een jaar tijd 190 procent in waarde is gestegen. Andere grote techconcerns als Apple, Microsoft en Amazon zakten tot 2,5 procent. Apple kondigde ook onder druk van de EU aan meer partijen toegang te geven tot hardware en software achter Apple Pay.