Beleidsmakers Fed zagen goede argumenten voor rentevergadering

WASHINGTON (ANP/BLOOMBERG/RTR) - Verscheidene beleidsmakers bij de Federal Reserve vonden tijdens de rentevergadering in juli dat er goede argumenten waren voor een renteverlaging. Ze wezen erop dat de hogere leenkosten voor aanzienlijk lagere prijsstijgingen hadden gezorgd, terwijl de arbeidsmarkt in de Verenigde Staten zwakker begon te worden. Dat staat in de notulen van de vergadering die de Fed heeft gepubliceerd.

Uiteindelijk veranderde de Fed niets aan de rente, die op het hoogste niveau sinds 2001 staat. Na sterke prijsstijgingen verhoogden veel centrale banken de rentes om de inflatie in te tomen. Maar tijdens de vergadering op 30 en 31 juli vond "de overgrote meerderheid" een renteverlaging gepast bij de volgende bijeenkomst in september, zolang de economie en inflatie zich ontwikkelen zoals verwacht.

De notulen sterken de heersende verwachting op de financiële markten dat de Fed de rente binnenkort verlaagt. Tijdens het laatste overleg zeiden "enkele" beleidsmakers van de centralebankenkoepel dat het ongewijzigd houden van de rentes de economie zou drukken.