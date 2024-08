ABC: Kennedy van plan zich terug te trekken als kandidaat

WASHINGTON (ANP) - Robert F. Kennedy jr. is van plan zich deze week terug te trekken als presidentskandidaat. Dat zeggen ingewijden tegen het Amerikaanse ABC News. Kennedy zou ernaar neigen om daarna steun uit te spreken voor de Republikein Donald Trump. De bronnen benadrukken wel dat daarover nog geen definitief besluit is genomen.

Het campagneteam van Kennedy had al aangekondigd dat hij vrijdag een speech geeft in Phoenix (Arizona). Hij zou "het land willen toespreken" over zijn toekomstplannen. Trump houdt op dezelfde dag ook een campagnebijeenkomst in Arizona en heeft eerder niet uitgesloten dat Kennedy in de toekomst een positie in zijn regering krijgt.

Kennedy doet als onafhankelijke kandidaat mee aan de presidentsverkiezingen, maar lijkt geen kans te maken om te winnen. Hij staat in peilingen ver achter op Trump en de Democrate Kamala Harris. The Washington Post heeft bericht dat Kennedy vorige maand al een gesprek had met Trump. Kennedy zou toen hebben geopperd dat hij zich achter Trump zou kunnen scharen en een functie zou kunnen krijgen in diens volgende regering, verklaarden bronnen tegenover de krant.