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Beurzen in New York sluiten gemengd na banenrapport

Economie
door anp
donderdag, 02 juli 2026 om 22:25
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NEW YORK (ANP) - De aandelenbeurzen in New York zijn met een gemengd beeld een extra lang weekend ingegaan. Verliezen voor techaandelen drukten op de graadmeters, hoewel nieuwe banencijfers de aandelen van veel andere bedrijven juist hoger zetten.
De breed samengestelde S&P 500 sloot nagenoeg vlak op 7483,24 punten. De door techbedrijven gedomineerde Nasdaq zakte 0,8 procent tot 25.832,67 punten. De Dow-Jonesindex won juist 1,1 procent tot een nieuwe recordstand van 52.900,07 punten.
Beleggers reageerden op het banenrapport van de Amerikaanse overheid, dat wees op een zwakkere groei van het aantal banen in de Verenigde Staten dan verwacht. Aanvankelijk zorgde het voor een winst voor de S&P 500, omdat dit voor de Federal Reserve een reden kan zijn om voorzichtig te zijn met renteverhogingen.
Later drukten met name chipbedrijven op de graadmeter. Zo gingen AMD, Broadcom, Micron, Nvidia en Intel tot 5,5 procent omlaag. Op de Europese en Aziatische beurzen stonden chipfondsen ook al onder druk, na stevige koerswinsten in de afgelopen maanden.
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