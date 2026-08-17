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Auto gloeiend heet? Met dit sleuteltrucje is het 10 graden koeler voor je instapt

Tech, AI, auto
door Désirée du Roy
maandag, 17 augustus 2026 om 9:39
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Stapt u straks in een auto die na uren in de zon aanvoelt als een sauna? Weinig mensen weten dat hun autosleutel een verborgen functie heeft die de ergste hitte al wegblaast nog vóórdat u instapt.
Op hete dagen kan de temperatuur in een auto oplopen tot wel 60 graden Celsius. De airco lost dat uiteindelijk wel op, maar het duurt al snel een paar minuten voordat het echt aangenaam wordt. Zonde van die eerste hete minuten achter het stuur.

Houd de knop gewoon iets langer ingedrukt

De oplossing is simpel. Bij nagenoeg alle moderne auto's kunt u alle ramen tegelijk openen door de ontgrendelknop op uw sleutel of afstandsbediening een paar seconden ingedrukt te houden. Heeft uw auto een schuifdak? Ook dat schuift dan automatisch open.

Het resultaat

De opgehoopte hitte waait direct naar buiten en de binnenkant van de auto koelt binnen no-time tientallen graden af, nog voordat u de motor heeft gestart.
Rijdt u vervolgens een paar honderd meter met alle ramen open, dan is alle hete lucht verdwenen. Zet de airco daarna eerst op de recirculatiestand, tot er echt koude lucht uit de ventilatieopeningen komt. Dat is de snelste manier om uw auto weer aangenaam koel te krijgen.

Ook handig: ramen op afstand dichtdoen

De truc werkt trouwens ook omgekeerd. Bent u vergeten een raam dicht te doen, of hebben de kinderen achterin een raampje open laten staan? Houd dan de vergrendelknop op uw afstandsbediening een paar seconden ingedrukt en alle ramen sluiten automatisch, zelfs als u al een eindje verderop staat.

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