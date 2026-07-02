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Locatie en tijdstip bruiloft Taylor Swift bekend in New York

Samenleving
door anp
vrijdag, 03 juli 2026 om 00:45
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De bruiloft van zangeres Taylor Swift en American football-speler Travis Kelce begint vrijdag om 17.00 uur lokale tijd in New York en duurt tot in de vroege ochtenduren van zaterdag. Dat meldden diverse Amerikaanse media nadat The Associated Press een kopie had bemachtigd van een door de stad afgegeven vergunning.
Ook de locatie is nu bekend. Uit de vergunning blijkt dat dit Madison Square Garden in Manhattan is. Er gingen al langer geruchten rond dat het feest daar zou plaatsvinden. Op de locatie komen donderdag om 18.30 uur lokale tijd al honderd gasten bijeen voor een repetitiediner.
Voor de daadwerkelijke bruiloft worden hele stratenblokken in het hart van Manhattan afgezet tijdens het drukke feestweekeinde, zo blijkt uit de vergunning. Zaterdag 4 juli - Independence Day - vieren de Amerikanen hun onafhankelijkheid. Dit jaar bestaan de Verenigde Staten 250 jaar.
Swift en Kelce maakten hun verloving in augustus bekend.
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