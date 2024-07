Blokker-weduwe wil zoons uit bedrijf dat familievermogen beheert

AMSTERDAM (ANP) - Els Blokker, weduwe van de bekende zakenman Jaap Blokker, wil dat haar zoons niets meer te zeggen hebben als bestuurders in het bedrijf dat het familievermogen van zo'n 1 miljard euro beheert. Ze verwijt haar zoons onaanvaardbaar gedrag, zegt haar advocaat donderdag in een zitting bij de ondernemingskamer van het gerechtshof in Amsterdam.

Els Blokker vindt dat haar beide zoons ongeschikt zijn als bestuurder. Dit terwijl bij de splitsing van het vermogen van Jaap Blokker en zijn broer Albert, Els Blokker wilde dat haar zoons "kennis en ervaring zouden opdoen" met het beheren van het vermogen. Onder leiding van Albert en Jaap groeide de bekende winkelketen Blokker uit tot een internationaal concern. In 2019 werd het familiebedrijf overgenomen door Mirage Retail Group.

Volgens Els Blokker was zoon Erwin niet geïnteresseerd in het beheer van het familievermogen. Ook zou hij een aantal "vulgaire, volstrekt ongepaste en zeer agressieve e-mails" hebben gestuurd aan zijn moeder. De advocaat van de zoons bevestigt dat er ongepaste mails zijn gestuurd door Erwin en Mark, maar niemand hoeft zich daardoor bedreigd te voelen, vindt hij. Erwin woont op "veilige afstand" in Spanje, benadrukt de zegsman die de zoons bijstaat.

Begin juni traden twee van de drie onafhankelijke bestuurders af bij de stichting die het geld beheert. Mark Blokker heeft volgens Els Blokker de laatst overgebleven onafhankelijke bestuurder bedreigd en daarop zijn de zoons ontslagen uit het bestuur van de stichting. De advocaat van de zoons spreekt van een "couppoging" en weerspreekt de verwijten van een bedreiging.