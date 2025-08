Amerikaanse topinvesteerder waarschuwt: kijk uit met Amerikaanse aandelen

De chief investment officer van het Amerikaanse Vanguard, Greg Davis, slaat alarm : het is volgens hem tijd om afscheid te nemen van (een deel van) je Amerikaanse aandelen. Voor Vanguard, beheerders van maar liefst $10.000 miljard ($10 trillion), is deze boodschap opmerkelijk. Davis ziet een “zeer lauwe toekomst” voor Amerikaanse aandelen. Na jaren van koerswinsten, vooral in tech en AI, zijn de waarderingen zo hoog opgelopen dat nog meer groei vrijwel uitgesloten lijkt. Vanguard verwacht voor Amerikaanse aandelen de komende tien jaar slechts een gemiddeld rendement van 3,8% tot 5,8% per jaar – fors lager dan het historische gemiddelde van 12,4%.

De hoofdreden? Amerikaanse aandelen zijn veel te duur geworden , met een koers-winstverhouding op de S&P 500 van bijna 30 en een Shiller-CAPE die 49% boven de reële waarde ligt. Davis wijst erop dat ook de bedrijfswinsten ongebruikelijk hoog zijn en waarschijnlijk niet zo snel verder zullen stijgen.

Veel particuliere beleggers zitten nu scheef in hun portefeuille, met een te groot deel in Amerikaanse aandelen. Davis raadt daarom aan om te herbalanceren richting meer obligaties en buitenlandse aandelen. Hij stelt zelfs voor om het klassieke 60/40-model (60% aandelen, 40% obligaties) om te draaien naar 60% obligaties en 40% aandelen, verdeeld over 20% VS en 20% internationaal. Zo beperk je het risico en kan je profiteren van aantrekkelijkere waarderingen elders. De obligatiemarkt biedt tegenwoordig immers vergelijkbare rendementen met minder volatiliteit.

Amerikaanse aandelen zijn historisch gezien te duur; toekomstige rendementen zullen dalen.

Herbaleanceer naar meer obligaties en buitenlands aandelen om risico’s te beperken.

Kortom: het Warren Buffett-gezegde “wees hebzuchtig als anderen bang zijn” verdient nu een aanvulling: “wees terughoudend als anderen euforisch zijn”—zeker als het om Amerikaanse aandelen gaat.