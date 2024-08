Bloomberg: biedingen van 14 miljard euro voor DB Schenker

BERLIJN (ANP) - Het Deense logistiekbedrijf DSV en een consortium onder leiding van investeringsmaatschappij CVC hebben zo'n 14 miljard euro over voor de Duitse vrachtvervoerder DB Schenker, schrijft persbureau Bloomberg op basis van anonieme bronnen. De partijen zijn de laatst overgebleven overnamekandidaten voor het dochterbedrijf van Deutsche Bahn. De Duitse spoorvervoerder beoordeelt de biedingen nog en neemt later een beslissing.

CVC heeft ook nog een belang van een kwart voor de Duitse overheid in gedachten. Het is nu onder meer wachten op wat Berlijn daarvan vindt. CVC, dat sinds kort ook een beursnotering in Amsterdam heeft, werkt in het proces samen met het in Singapore gevestigde GIC en de Abu Dhabi Investment Authority.

Eerder haakte de grote Deense containervervoerder A.P. Møller-Maersk af voor DB Schenker, dat actief is met vrachtvervoer op land, ter zee en door de lucht. Er waren zorgen over de integratie van de onderneming binnen de Maersk-groep.

DB Schenker is ook werkzaam in Nederland en behoort tot de grootste logistieke dienstverleners van Europa. Deutsche Bahn wil zich meer richten op passagiersvervoer in eigen land en stootte daardoor eerder onder meer streekvervoerder Arriva al af.