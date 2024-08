Minister Madlener: werkzaamheden A2 gaan door als gepland

DEN HAAG (ANP) - De wegwerkzaamheden aan de A2 bij Utrecht gaan door volgens de bestaande planning, dus met een complete afsluiting van de weg tot eind september. Dat heeft minister Barry Madlener van Infrastructuur en Waterstaat gezegd bij binnenkomst voor het wekelijkse kabinetsberaad.

Madlener zegt wel geschrokken te zijn van de problemen die afgelopen week zijn ontstaan door de complete afsluiting van de weg. Daarom, zo zegt Madlener, komen er nu wel extra maatregelen om de doorstroming te verbeteren, zoals stoplichten.

"We gaan dit weekend zien of het beter gaat", aldus Madlener. "Als er geen acceptabele situatie kan komen, moeten we het anders gaan doen", aldus de minister. Daarbij kan gedacht worden aan het uitsmeren van de werkzaamheden over een langere periode, maar dan wel met beperkte doorstroming.

Opnieuw dicht

Voorlopig staat hij nog volledig achter de keuze om de werkzaamheden "kort en hevig" te laten zijn. Volgens Madlener geeft dat voor de omwonenden de minste overlast.

Inmiddels is de A2 tot maandagochtend opnieuw dicht voor al het verkeer. Ook volgende week en in de weekenden van 6 en 20 september is de weg afgesloten.