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Bloomberg: oliekartel OPEC+ eens over verhoging productiequota

Economie
door anp
zondag, 02 augustus 2026 om 12:06
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LONDEN (ANP/BLOOMBERG) - De olieproducerende landen van OPEC+ hebben ingestemd met een nieuwe verhoging van de productiequota vanaf september. Dat zeggen bronnen bij het oliekartel tegen persbureau Bloomberg.
Saudi-Arabië, Rusland, Irak, Koeweit, Algerije, Kazachstan en Oman verhogen hun productiedoelstelling voor september met ongeveer 188.000 vaten (van 159 liter) per dag, aldus de ingewijden. Eerder kwamen de landen van het oliekartel overeen om de productie in juni, juli en augustus met een vergelijkbare hoeveelheid op te voeren.
De daadwerkelijke olieproductie van OPEC+ ligt op dit moment ver onder de quota, omdat door de Iranoorlog en de blokkade van de Straat van Hormuz de export van de Golfstaten verstoord is. Uit cijfers van de organisatie kwam eerder naar voren dat de landen in juni ruim 36 miljoen vaten per dag hebben opgepompt. Dat is een flinke daling vergeleken met de bijna 43 miljoen vaten per dag die in februari werden geproduceerd. De oorlog begon aan het einde van die maand.
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