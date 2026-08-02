Dam beklad: "Time to wake up! Stop the human traffic" en "Pride bring people"

"Time to wake up! Stop the human traffic", is in grote blauwe letters op het monument aangebracht. De tekst laat zich ongeveer vertalen als 'word wakker, stop mensenhandel'. Daarnaast staat een doodshoofd. Onderaan de hoge pilaar van het monument is ook nog een tekst in gele letters aangebracht: 'Pride bring people'.

Wat er precies mee wordt bedoeld, is niet direct duidelijk. Het gebied rond het monument is met politielinten afgezet. Voor zover bekend is er nog niemand aangehouden.

In de rest van het centrum zijn schoonmaakploegen de stad aan het oppoetsen. Het was een grote smeerboel