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Dit is de meest succesvolle openingszin ter wereld

Liefde, relaties, geluk
door Ans Vink
zaterdag, 01 augustus 2026 om 17:56
liefde_kleine_gebaren_symbolisch
Vergeet teksten als 'ken ik jou niet ergens van' of 'kom je hier vaker' en begin al helemaal niet aan grappig bedoelde zinnen als 'deed het pijn toen je uit de hemel kwam vallen'. Het is veel simpeler om iemand te versieren dan je denkt. Vraag gewoon: 'Heb jij deze soort appel al eens geprobeerd?' 'Mensen houden niet van opdringerigheid, maar wel van een gezellig praatje,' zegt de Britse relatie-expert Jean Smith. 'Zou jij je beledigd voelen als je in de supermarkt staat en iemand je vraagt of je een bepaalde appel al eens hebt geprobeerd? Nee. Je zult zien dat mensen goed zullen reageren.' Sta je in een café dan moet je de vraag een beetje aanpassen. Vraag dan: 'Is deze cocktail lekker?' of 'ken je deze soort wijn?' Smith vat de versiertruc samen in 3 tips. Maak eerst oogcontact en zorg voor een open lichaamshouding. Stel dan een vraag met een object erin, zoals de appel in de supermarkt. En als derde: doe het! In het slechtste geval heb je een leuk kort gesprekje, in het beste geval een date.
Bron(nen): Het Laatste Nieuws
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